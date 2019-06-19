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В поезде «Харьков – Бердянск» на ходу выпала часть окна (ВИДЕО)
В поезде "Харьков – Бердянск" на ходу выпала часть окна. Об этом сообщила пассажирка поезда.
По ее словам, инцидент произошел в одном из купе поезда "Харьков – Бердянск" вчера, 17 июня. Во время движения внутрь купе упала часть оконной конструкции. Женщина подчеркнула, что за несколько минут до происшествия у окна сидел ее трехлетний сын. Никто из пассажиров не пострадал.
Источник: vecherniy.kharkov.ua
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