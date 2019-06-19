Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:33
Просмотров: 11

В поезде «Харьков – Бердянск» на ходу выпала часть окна (ВИДЕО)

В поезде «Харьков – Бердянск» на ходу выпала часть окна (ВИДЕО)

В поезде "Харьков – Бердянск" на ходу выпала часть окна. Об этом сообщила пассажирка поезда.

По ее словам, инцидент произошел в одном из купе поезда "Харьков – Бердянск" вчера, 17 июня. Во время движения внутрь купе упала часть оконной конструкции. Женщина подчеркнула, что за несколько минут до происшествия у окна сидел ее трехлетний сын. Никто из пассажиров не пострадал.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харьковской области ищут пограничников
Сегодня 08:14    64
Стан екстреної медичної допомоги на Харківщині (ВІДЕО)
Сегодня 07:47    76
В Харькове нарушают предвыборную агитацию
Сегодня 07:19    84
У Лозовій із машини під час руху втекла свиня. ВІДЕО
Сегодня 07:00    122
Сила об’єднання: як жителі Харківщини можуть впливати на владу
Сегодня 06:42    97
Под Харьковом чиновника подозревают в растрате
Сегодня 06:14    113
Виставка робіт номінантів премії Міс ван дер Рое відкрилася в Харківській школі архітектури
18.06.2019 11:01    97
На Харьковщине мужчина у себя на балконе выращивал каннабис (ФОТО)
18.06.2019 09:51    182
Что должен знать каждый покупатель
18.06.2019 09:28    485
Харьковский патрульный обматерил прохожего: полиция начала расследование (ВИДЕО)
18.06.2019 09:06    168
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 