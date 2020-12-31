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В поезде Рахов – Харьков пассажирка забыла полмиллиона гривен

В поезде Рахов – Харьков пассажирка забыла полмиллиона гривен

Женщина оставила чемодан с деньгами и документами под подушкой.

Об этом рассказал журналисту МГ ​​”Объектив” руководитель сервисной поддержки “Укрзализныци” Владимир Щербина.

“Инцидент произошел 28 декабря. Через 3:00 после выхода из поезда к нам обратилась пассажирка и сообщила, что забыла в купе документы. Через пять минут она снова позвонила и сказала, что оставила еще и 19 тысяч долларов. Наши проводники отреагировали и нашли личные вещи. Они могли забрать себе, но нет, их вернули “, – рассказал Владимир.

Источник: objectiv.tv

Автор: Виталий Залевский

Новости портала «Весь Харьков»

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