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В поезде Рахов – Харьков пассажирка забыла полмиллиона гривен
Женщина оставила чемодан с деньгами и документами под подушкой.
Об этом рассказал журналисту МГ ”Объектив” руководитель сервисной поддержки “Укрзализныци” Владимир Щербина.
“Инцидент произошел 28 декабря. Через 3:00 после выхода из поезда к нам обратилась пассажирка и сообщила, что забыла в купе документы. Через пять минут она снова позвонила и сказала, что оставила еще и 19 тысяч долларов. Наши проводники отреагировали и нашли личные вещи. Они могли забрать себе, но нет, их вернули “, – рассказал Владимир.
Источник: objectiv.tv
Автор: Виталий Залевский
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