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В Покотиловке во время пожара погиб ребёнок и женщина: что могло стать причиной возгорания

Огонь охватил частный дом в Покотиловке. Когда пожар потушили, и спасатели попали внутрь, — их ждала страшная картина. На полу лежали тела двоих погибших. Причем одно из них было детское. Пожар забрал жизнь 9-летней девочки и ее 45-летней бабушки. Родственник погибших, Вадим, говорит, что о возгорании он узнал по телефону от знакомых. Но до последнего верил, что все живы.

Станислав, родственник погибших

Я лично ехал с работы, когда мне позвонили, я думаю – ну, поеду, как-никак родственники, мало ли шо. Я не знал, что жертвы есть, а когда я приехал, машину дома поставил. Зашёл, а мне говорят: там так и так. Я в шоке был.

Первыми густой дым, вырывавшийся из окон дома, увидели соседи, которые и вызвали на помощь пожарных и медиков. Очевидцы пытались самостоятельно погасить пламя, но их усилия были напрасны. Площадь пожара составляла уже около 100 квадратных метров.

Вадим, сосед

Я этих людей знаю. Как бы мои соседи… Нормально общались… Реакция не очень, немножко до сих пор в шоке… Ничего больше добавить не могу.

Спикер ГСЧС Евгений Василенко уверяет, что такой масштабный пожар мог повлечь за собой обогреватель, который владельцы дома сделали самостоятельно.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

На місці буде працювати лабораторія ДСНС по з»ясуванню остаточної причини виникнення пожежі. Виявили тіла безпосередньо у кімнаті — бабусі і дівчинки.

По предварительным данным директора центра экстренной медицинской помощи, женщина с девочкой скончались из-за отравления угарным газом.

На месте продолжают работать следователи, которые выяснят причины и обстоятельства трагического инцидента.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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