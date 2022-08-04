В поліції повідомили кількість загиблих за добу внаслідок російських обстрілів українців

Протягом минулої доби до Національної поліції надійшла інформація про обстріли армією рф 30 населених пунктів України, внаслідок чого загинули 16 людей, ще десятки отримали поранення.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону, інформує Укрінформ.

“Обстановка лишається вкрай напрушеною в Донецькій області, продовжують нещадно обстрілювати Миколаївщину, Харківщину, Сумщину, Чернігівщину і Херсонщину”, — сказав Єнін.

Від додав, що в Україні працюють піротехніки ДСНС, які від початку війни ні на мить не припиняли роботу з гуманітарного розмінування.

“За весь цей 161-ий день нової війни нашими піротехніками знайдено, знищено близько 174 тис. вибухонебезпечних предметів. На жаль, ми не можемо іноді уникнути жертв. Буквально сьогодні було поранено одного з наших піротехніків на Чернігівщині”, — повідомив перший заступник міністра.

Джерело: sprotyv.info

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