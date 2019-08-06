Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:50
Просмотров: 198

В полиции рассказали подробности гибели 14-летней девочки на пастбище под Харьковом

В полиции рассказали подробности гибели 14-летней девочки на пастбище под Харьковом

Харьковские правоохранители выясняют обстоятельства смерти несовершеннолетней девушки, тело которой, привязанное к лошади, 3 августа обнаружили на лугу возле соснового бора в Безлюдовке.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, следователи допросили свидетелей происшествия.

Как указали очевидицы трагедии, в тот день девушка вместе со своими двумя подругами 14 и 15 лет, с которыми они неоднократно приезжали к частному хозяйству, взяли трех лошадей, чтобы отвести их через пастбище на водопой. 

Вернувшись, девушки взяли трех других животных, с которыми также пошли к реке. 

Во время прогулки одна из кобыл пустилась галопом. Чтобы другое животное не убежало, девушка обвязала талию чомбуром, конец которого был закреплен на лошади. 

Когда лошадь понеслась, девушка не смогла ее удержать, в результате чего лошадь протянула привязанную к себе девушку следом. Через некоторое время животное удалось остановить и отвязать девушку, но она скончалась до приезда врачей скорой медицинской помощи.

Сейчас суд назначил по делу проведение судебно-медицинской экспертизы. По заключению судебных медиков, предварительно причиной смерти девушки стала закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, сведения о данном факте были внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: смерть

Читайте ещё:

В Харьковской области пенсионер застрелился из обреза
Сегодня 16:20    148
На Харьковщине двое братьев покончили жизнь самоубийством
Сегодня 15:00    314
Скончался почетный гражданин Харькова
Сегодня 13:51    391
Житель Харьковщины погиб во время работ на огороде
Сегодня 12:00    562
Нелепая смерть под Харьковом: на Безлюдовке 14-летнюю девушку затоптал конь
Сегодня 11:00    544
Умер известный создатель мультфильмов Disney в возрасте 106 лет
05.07.2019 10:25    309
Умер лидер легендарной группы "Високосный год"
27.06.2019 15:48    446
Под Харьковом в сгоревшем авто нашли труп
24.05.2019 11:58    512
Стал известен цвет смерти: исследование американских ученых
22.04.2019 12:49    735
"Потеряла сознание и не очнулась": В Британии внезапно умерла популярная 16-летняя актриса
18.04.2019 12:22    909
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 