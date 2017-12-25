В полиции рассказали подробности взрыва иномарки в центре Харькова

Информация о том, что на улице Культуры взорвалась иномарка, поступила в Шевченковский отдел полиции сегодня около 8:48.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время осмотра места происшествия установлено, что повреждения передней части внедорожника произошло в результате взрыва прикрепленных к авто взрывчатых предметов.

Также незначительные повреждения получили семь автомобилей, которые были припаркованы рядом.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что взорванный автомобиль принадлежит полицейскому Николаю Черемухину

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