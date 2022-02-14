В полиции сообщили подробности ДТП с двумя пострадавшими в Песочине

Накануне в 21:15 в поселке Песочин на Полтавском шоссе ВАЗ врезался в фуру: два человека в результате получили травмы и отправились в больницу.

Предварительно установлено, что ВАЗ 2110 врезался в Daf FT XF в момент, когда фура остановилась перед светофором на запрещающий сигнал, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Травмы в аварии получили 50-летний водитель ВАЗ и его 52-летний пассажир. Пострадавшие были госпитализированы.

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