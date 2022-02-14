Сегодня 17:28
Просмотров: 152
В полиции сообщили подробности ДТП с двумя пострадавшими в Песочине
Накануне в 21:15 в поселке Песочин на Полтавском шоссе ВАЗ врезался в фуру: два человека в результате получили травмы и отправились в больницу.
Предварительно установлено, что ВАЗ 2110 врезался в Daf FT XF в момент, когда фура остановилась перед светофором на запрещающий сигнал, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.
Травмы в аварии получили 50-летний водитель ВАЗ и его 52-летний пассажир. Пострадавшие были госпитализированы.
Темы: дтп
Загрузка...