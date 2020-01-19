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В поликлинике Омска дети за деньги могут поиграть с «отрезанными языками и руками»
В Омске в одной из поликлиник поставили странный автомат с игрушками для детей. Как рассказала в соцсетях местная жительница, пока она с ребенком ждала приема врача, они купили капсулу в автомате и нашли в ней игрушечную окровавленную левую руку и отрезанный язык, выполненные в весьма реалистичном стиле, сообщают «Вести».
В организации, которая владее игрушечными автоматами, ничего страшного и неуместного в столь странном товаре не видят.
По мнению продавцов – это просто такая шутка. Помимо рук и языков, по их данным, в пластиковых капсулах еще можно найти глаза и уши.
Источник: newdaynews.ru
Автор: Елена Васильева
Фото: Вести Новосибирск
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