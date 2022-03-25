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В полоні окупантів – 14 міських голів, – Верещук

В полоні окупантів – 14 міських голів, – Верещук

Окупанти захопили 14 міських голів. Україна вирішує, як внести їх у списки на обмін.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в етері українських новин, повідомляє Цензор.нет

За її словами, окупанти взяли в полон 14 міських голів. У Росії заявили, що обмін має відбутися лише за умов паритетності.

“Тут Росія вимагає паритетності, мовляв, прикордонників на прикордонників, моряків на моряків, і в мене логічне питання: на кого ми будемо міняти міських голів, яких вже 14 в заручниках Росії? Наразі вирішуємо це питання на міжнародному рівні”, – сказала Верещук. 

Агентство Телевидения Новости

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