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В Польше из-за урагана погибли четыре человека, среди них - один украинец

В Польше из-за урагана погибли четыре человека, среди них - один украинец

В Польше во время урагана, который прошел по стране вчера, 21 октября, погиб украинец.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, погибший 43-летний водитель грузовика. Его грузовик перевернулся в канаву во время непогоды.

Всего из-за непогоды в Польше погибли четыре человека, точное количество пострадавших пока неизвестно.

По данным TVP3, в одном из городков сильный ветер повредил леса. Обвалилась стена строящегося дома. На месте погиб 55-летний мужчина.

Также смертельный инцидент произошел во Вроцлаве, где на автомобиль упало дерево. Погибли два человека.


Агентство Телевидения Новости

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