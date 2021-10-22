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В Польше из-за урагана погибли четыре человека, среди них - один украинец
В Польше во время урагана, который прошел по стране вчера, 21 октября, погиб украинец.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается, погибший 43-летний водитель грузовика. Его грузовик перевернулся в канаву во время непогоды.
Всего из-за непогоды в Польше погибли четыре человека, точное количество пострадавших пока неизвестно.
По данным TVP3, в одном из городков сильный ветер повредил леса. Обвалилась стена строящегося дома. На месте погиб 55-летний мужчина.
Также смертельный инцидент произошел во Вроцлаве, где на автомобиль упало дерево. Погибли два человека.
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