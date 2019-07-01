В Польше отметили важность помнить о российской агрессии в Украине

О российской агрессии в Украине нельзя забывать, потому что нет и недели, чтобы кто-то там не погиб.

Об этом заявил министр по вопросам гуманитарной помощи Михал Вось, передает "Польское радио".

"На следующей неделе я еду на Донбасс; вместе с польским Каритасом там проводятся мероприятия, поэтому я поеду туда. Это будет моя первая поездка, потому, что о войне на востоке Украины мало говорится, но она все еще продолжается", - подчеркнул польский министр.

Михал Вось отметил, что нет недели без жертв на Донбассе, и не только в человеческом интересе является помогать этим людям, но и в интересах Польши. Надо "помнить, что российская агрессия продолжается, а мы выступаем за сохранение территориальной целостности Украины", - подчеркнул министр.

Источник: prm.ua

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