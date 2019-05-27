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В Польше сгорел автобус Киев-Прага: первые подробности
В Польше полностью сгорел автобус Киев-Прага, в котором ехали 70 пассажиров.
Об этом сообщает TVN24.
Пожар произошел сегодня около часа ночи между Краковом и Катовице. По неизвестным причинам начался пожар в отсеке, где расположен двигатель. Огонь сразу охватил весь салон транспорта, людей удалось быстро эвакуировать.
В результате пожара автобус сгорел полностью. Огонь был такой силы, что выжег дыру в дорожном покрытии.
По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет.
Источник: prm.ua
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