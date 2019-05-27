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В Польше сгорел автобус Киев-Прага: первые подробности

В Польше сгорел автобус Киев-Прага: первые подробности

В Польше полностью сгорел автобус Киев-Прага, в котором ехали 70 пассажиров.

Об этом сообщает TVN24.

Пожар произошел сегодня около часа ночи между Краковом и Катовице. По неизвестным причинам начался пожар в отсеке, где расположен двигатель. Огонь сразу охватил весь салон транспорта, людей удалось быстро эвакуировать.

В результате пожара автобус сгорел полностью. Огонь был такой силы, что выжег дыру в дорожном покрытии.

По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет.

В Польше сгорел автобус Киев-Прага: первые подробности

В Польше сгорел автобус Киев-Прага: первые подробности

Источник: prm.ua

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