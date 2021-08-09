В Польше вспыхнули акции протеста после смерти задержанного полицией мужчины

В городе Люблине на востоке Польши 8 августа вспыхнули массовые протесты. Сотни людей вышли на митинг перед полицейским участком после смерти 32-летнего мужчины во время задержания правоохранителями.

Здание забросали яйцами, камнями и коктейлями Молотова. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. В результате столкновений было задержано 40 человек, ранены несколько офицеров, пишет RMF24.

Перед окружным управлением полиции в Люблине собралось около 200 человек. Они выразили свой протест, принесли свечи и зажгли их перед участком. Офицеров митингующие назвали "убийцами".

Кроме того, толпа из 30 человек начала штурмовать вход в здание полиции. В результате он был разрушен, а окна и двери выбиты. Протестующие также подожгли мусорные баки.

Инцидент произошел после того, как в пятницу, 6 августа, полицейские задержали мужчину, который вел себя агрессивно. Соответствующее видео опубликовали в сети. На записи видно, как четыре правоохранителя пытаются посадить дебошира в машину. Он начинает вырываться, кричит, зовет на помощь, а в какой-то момент теряет сознание. Через два часа после задержания мужчина скончался в больнице.

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