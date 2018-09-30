В Польше заявили о "конфликте идентичностей" с Украиной

Внутренние реформы в Украине не должны задерживаться вооруженным конфликтом с Москвой или конфликтом идентичности с Польшей.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий в интервью PAP.

"О трудностях (в отношениях между странами - ЕП), более того, серьезных, мы можем говорить в области исторического диалога, а точнее - в идентичности. Внутренняя реформа не должна задерживаться вооруженным конфликтом на востоке или идентичности - на западе", - сказал он. Цихоцкий говорит, что Киев не должен сравнивать убийства 40-х на Волыни с убийствами украинцев на востоке Польши. Также он уверяет, что украинская власть, в частности региональная на Волыни и Галичине, способствует "националистически ориентированным кругам".

"Доминирующий в официальной украинской риторике релятивизм преступления на Волыни - наглядным примером чего стал визит президента Петра Порошенко в Сагрынь 8 июля, при параллельном отмечании круглой годовщины "кровавого воскресенья" в Луцке с участием президента Андрея Дуды - не только трудно принять для поляков, но это может означать вызов для демократизации Украины ", - отметил замминистра.

"В отношениях с Украиной, к сожалению, мы не можем позволить себе роскошь откладывать вещи на будущее, все требует срочного урегулирования, полного сотрудничества и преданности обеих сторон. То, что происходит в Украине - не только на фронте, но и в области реформ, государственных финансов и выборов в следующем году - для нас и для будущей формы европейского порядка является существенным ", - добавил он.

При этом Цихоцкий считает, что в Польше нет проблемы дискриминации украинцев.

"Очень хорошо, что все больше и больше украинцев приезжают в Польшу, они могут работать с нами, могут расти, учиться. И это очевидно для нас. Более тревожными являются неприязнь к полякам в украинской прессе, которая говорит о якобы неприязни или даже дискриминации украинцев в Польше", - добавил замминистра.

Он настаивает на необходимости проведения в Украине реформ, которые будут иметь определяющее значение для дальнейших отношений Киева с Польшей и Западом.

"Украина является очень важным экономическим партнером для нас. В условиях глобализации и растущего значения Китая в мировой торговле Польша и Украина могут обеспечить некоторые западные рынки поставками сырья и дорогами для экспорта товаров - связь между Черным морем и Каспийским. Внутренняя реформа Украины имеет ключевое значение в этом измерении", - сказал он.

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