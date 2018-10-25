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В Полтавской области столкнулись грузовик и легковушка: погибли 2 жителя Харьковщины

В Полтавской области столкнулись грузовик и легковушка: погибли 2 жителя Харьковщины

24 октября около 13:30 на 149-м километре автомобильной дороги Киев-Харьков в Пирятинском районе Полтавской области произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области.

По предварительной информации, столкнулись грузовик «Даф» и легковушка ВАЗ. 

От полученных в результате аварии травм 47-летние водитель и пассажирка легковушки - жители Харьковской области - погибли на месте. 

Также известно, что за рулем грузовика находился 36-летний житель Донецка. 

Все обстоятельства и причины автомобильной аварии устанавливают следователи. 

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп, смерть

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