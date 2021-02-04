В поселке на Харьковщине ночью горел автомобиль

В Купянском районе Харьковщины сегодня, 4 февраля, ночью загорелся автомобиль «ВАЗ 21213 Нива» 2005 года выпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о пожаре на открытой территории во 2-м микрорайоне поселка Ковшаровка Купянского района вблизи д. № 53 поступила спасателям 4 февраля в 3:07.

Площадь пожара в то время составляла 1 кв.м. Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 3:29 и ликвидировали его в 03:40.

В результате пожара никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия и причину пожара устанавливают.





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