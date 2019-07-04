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В поселке под Харьковом из горящей пятиэтажки спасли женщину
3 июля в 21:14 спасателям поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме в поселке Слобожанское Змиевского района области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия пожарных в комнате квартиры на пятом этаже горели домашние вещи на площади 4 кв.м.
В задымленной комнате спасатели обнаружили 44-летнюю хозяйку квартиры и немедленно вывели ее на свежий воздух.
Пожар спасатели локализовали в 21:30 и в 21:49 полностью ликвидировали.
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем.
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