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В поселке под Харьковом из горящей пятиэтажки спасли женщину

В поселке под Харьковом из горящей пятиэтажки спасли женщину

3 июля в 21:14 спасателям поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме в поселке Слобожанское Змиевского района области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных в комнате квартиры на пятом этаже горели домашние вещи на площади 4 кв.м.

В задымленной комнате спасатели обнаружили 44-летнюю хозяйку квартиры и немедленно вывели ее на свежий воздух.

Пожар спасатели локализовали в 21:30 и в 21:49 полностью ликвидировали.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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