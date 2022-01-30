В поселке под Харьковом во время пожара в квартире сгорел мужчина

В Чугуевском районе сегодня, 30 января, утром произошел пожар в квартире четырехэтажного жилого дома, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, сегодня в 07:41 спасателям поступил вызов на пожар в поселок Эсхар Новопокровской общины Чугуевского района Харьковщины, где на ул. Молодежной, 9 на 4-м этаже дома горела квартира.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в одной из комнат квартиры горят домашние вещи и мебель на площади около 20 кв.м.

В очаге пожара огнеборцы обнаружили обгоревшее тело мужчины, его личность устанавливается.

В 08:27 пожар локализовали, в 09:20 ликвидировали.

По предварительным данным ГСЧС, причиной его возникновения является неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости