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В поселке Рогань неизвестные подорвали банкомат

В поселке Рогань неизвестные подорвали банкомат

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 6 июня около 03:00 поступило сообщение о том, чтосработала сигнализация банкомата на улице Культуры в поселке Рогань.

По указанному адресу выезжали работники районной полиции, специалисты взрывотехнического управления и криминалисты. На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества и украли кассеты с деньгами. Сумма нанесенного банку ущерба устанавливается.

В результате происшествия пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников, причастных к совершению уголовного преступления.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по УК Украины.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: банкомат

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