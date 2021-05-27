В поселке Рогань силовики выявили нелегальный песчаный карьер: подробности

С осмотром, в рамках открытого уголовного производства, к карьеру, который находится на территории Роганской ОТГ, силовики и экологи отправились накануне. По их данным, добычу песка коммерсанты организовали на землях Харьковского национального аграрного университета имени Докучаева и частично на землях запаса сельхозназначения. Там, без разрешительных документов и вопреки требованиям закона сняли слой плодородных почвы и создали карьер.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

Слідством було встановлено, підприємець маючи дозвіл на видобування піску та маючи відповідну земельну ділянку здійснювала комерційну діяльність зовсім на іншій комерційній ділянці, тобто не маючи жодних документів в тому кар’єрі, де він цю діяльність здійснював. Наразі ми можемо казати, що кар’єр дуже великий - приблизно 10 гектарів і він дуже глибокий. Можна казати, що в мільйони гривень збитки нанесені

Для окончательного установления суммы убытков, на экспертизу были отправлены образцы почвы и песка, говорит Дмитрий Чубенко. В общем, в ходе проверки силовики изъяли 4 экскаватора, 8 грузовых автомобилей, документацию и черновые записи. Сейчас решается вопрос о наложении на них ареста.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

Досудове розслідування здійснюється за частиною 4 статті 340 ККУ. Це порушення правил використання надр, що спричинило тяжкі наслідки

Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, которые могут быть причастными к такой деятельности. Уже допросили лиц, которые там находились и теперь решают вопрос относительно сообщения о подозрении. Если вина причастных будет доказана - им грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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