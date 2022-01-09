Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:20
Просмотров: 80

В поврежденные реакторы АЭС «Фукусима-1» запустят роботов

В поврежденные реакторы АЭС «Фукусима-1» запустят роботов

Оператор японской АЭС «Фукусима-1» проведет с помощью роботов осмотр реакторов, поврежденных в результате катастрофы в 2011 году.

Об этом сообщает NHK, передает Укринформ.

«В этом году оператор аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» планирует провести осмотр поврежденных реакторов с помощью роботов и осуществить там сбор образцов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это станет ключевым шагом в усилиях по выводу из эксплуатации АЭС «Фукусима-1».

Электроэнергетическая компания «Токио Дэнреку» планирует начать осмотр реактора №1 с помощью роботов в середине января. На эту работу, как ожидается, потребуется примерно шесть месяцев.

После катастрофы в 2011 году в реакторах №1, №2 и №3 АЭС «Фукусима-1» произошло расплавление активной зоны, напоминает NHK. Ядерное топливо смешалось с окружающими металлическими компонентами, превратившись в твердые радиоактивные отходы.

Как сообщалось, в марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое повлекло за собой цунами. Гигантская волна накрыла АЭС «Фукусима-1», что привело к самой масштабной аварии подобного рода с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Источник: ukrinform.ru

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Обрушение дома на проспекте Гагарина: строители разбирают завалы (ФОТО, ВИДЕО)
07.01.2022 07:35    263
Китайский спутник пострадал от российского мусора в космосе — NASA
06.01.2022 09:45    304
Обрушение дома в Харькове: в мэрии назвали основную причину
06.01.2022 07:16    427
Обвал дома с офисами: прокуратура проверит законность строительства
05.01.2022 08:54    314
В Японии заявляют, что разработали "пожизненную вакцину" против Covid-19
05.01.2022 07:18    367
«Не транспорт, а аттракцион»: в Харькове слетели с рельсов сразу два трамвая (ФОТО, ВИДЕО)
05.01.2022 06:44    682
В Харькове задымился трамвай, люди выбегали из вагона (ВИДЕО)
04.01.2022 09:02    476
В Харькове дерево рухнуло на четыре машины
04.01.2022 06:50    559
В Японии разрабатывают вакцину против коронавируса, которая будет действовать всю жизнь
04.01.2022 06:41    382
В Харькове трамвай сошел с рельсов и выкатился на проезжую часть (ФОТО)
01.01.2022 09:18    667
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 