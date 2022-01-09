В поврежденные реакторы АЭС «Фукусима-1» запустят роботов

Оператор японской АЭС «Фукусима-1» проведет с помощью роботов осмотр реакторов, поврежденных в результате катастрофы в 2011 году.

Об этом сообщает NHK, передает Укринформ.

«В этом году оператор аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» планирует провести осмотр поврежденных реакторов с помощью роботов и осуществить там сбор образцов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это станет ключевым шагом в усилиях по выводу из эксплуатации АЭС «Фукусима-1».

Электроэнергетическая компания «Токио Дэнреку» планирует начать осмотр реактора №1 с помощью роботов в середине января. На эту работу, как ожидается, потребуется примерно шесть месяцев.

После катастрофы в 2011 году в реакторах №1, №2 и №3 АЭС «Фукусима-1» произошло расплавление активной зоны, напоминает NHK. Ядерное топливо смешалось с окружающими металлическими компонентами, превратившись в твердые радиоактивные отходы.

Как сообщалось, в марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое повлекло за собой цунами. Гигантская волна накрыла АЭС «Фукусима-1», что привело к самой масштабной аварии подобного рода с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Источник: ukrinform.ru

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