В пресс-службе Ярославского озвучили версию обстоятельств смертельного ДТП

Как сообщили в пресс-службе компании DCH, президентом которой является Александр Ярославский, за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH.

Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения.

Напомним, накануне вечером на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход: автомобиль с места аварии скрылся. На месте аварии был найден автомобильный номер, одного из автомобилей кортежа бизнесмена Ярославского.

Следователи полиции Харьковщины открыли по факту ДТП уголовное производство по двум статьям УК Украины. В частности, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины.

По поводу отъезда Александр Ярославского из Украины, в пресс-службе DCH сообщили: «В соответствии со сформированным в начале текущей неделе рабочим графиком улетел в Лондон для встречи с семьей».

Агентство Телевидения Новости