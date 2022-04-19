Происшествия
Перейти к списку новостей
19.04.2022 19:41
Просмотров: 274

В прокуратурі уточнили кількість жертв сьогоднішнього обстрілу Харкова

В прокуратурі уточнили кількість жертв сьогоднішнього обстрілу Харкова

Сьогодні вдень російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» Московський район Харкова.

Внаслідок обстрілу загинуло 4 людини. Ще 14 мирних мешканців поранено.

Пошкоджено більше 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 