В прокуратурі уточнили кількість жертв сьогоднішнього обстрілу Харкова

Сьогодні вдень російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» Московський район Харкова.

Внаслідок обстрілу загинуло 4 людини. Ще 14 мирних мешканців поранено.

Пошкоджено більше 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости