19.04.2022 19:41
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В прокуратурі уточнили кількість жертв сьогоднішнього обстрілу Харкова
Сьогодні вдень російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» Московський район Харкова.
Внаслідок обстрілу загинуло 4 людини. Ще 14 мирних мешканців поранено.
Пошкоджено більше 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.