В районі ООС ЗСУ знищили групу розвідників бойовиків: стали відомі подробиці

Стало відомо, що вогнем у відповідь на систематичні провокаційні обстріли, підрозділ ЗСУ знищив позицію бойовиків в районі Санжарівки на Дебальцевському напрямку. В цей час там перебувала група розвідників бойовиків. Про це повідомив блогер Анатолій Штірліц та опублікував скін повідомлення окупантів.

«Поступила информация, что в районе Санжаровки позицию 220 сравняли с землей. В блиндаже было семь человек, все 200, в том числе три взводных. Дорога на Санжаровку открыта, а оттуда 9 км до Дебальцево», — написали бойовики.

Источник: sprotyv.info

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