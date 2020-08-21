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В районі операції Об’єднаних сил ліквідовано схрон із боєприпасами

В районі операції Об’єднаних сил ліквідовано схрон із боєприпасами

Учора підрозділи Об’єднаних сил, серед яких військовослужбовці Луганського прикордонного, провели профілактичні заходи у місті Попасна, що на Луганщині.

Так, під час огляду території нежилого домоволодіння, правоохоронці виявили схрон з боєприпасами. Всього було виявлено три протитанкові міни ТМ -62, три гранати РГД-5, три гранати Ф-1, дві гранати ВОГ-17 та велику кількість патронів.

Крім того, правоохоронці виявили вибухонебезпечний предмет і на Донеччині. Зокрема, прикордонний наряд Краматорського загону на узбіччі автомобільної дороги «Новогродівка-Селідове» виявив гранату Ф-1.

У всіх випадках виявлені боєприпаси встановленим порядком вилучено представниками ДСНС. Працівники поліції проводять заходи щодо встановлення кола причетних осіб.

В районі операції Об’єднаних сил ліквідовано схрон із боєприпасами

В районі операції Об’єднаних сил ліквідовано схрон із боєприпасами

В районі операції Об’єднаних сил ліквідовано схрон із боєприпасами

В районі операції Об’єднаних сил ліквідовано схрон із боєприпасами

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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