В районі проведення ООС затримано вантажівку із 12,6 тисячами пляшок алкоголю

Співробітники спецпідрозділу податкової міліції ДФС зі складу Об’єднаних сил спільно із СБУ та патрульною службою поліції особливого призначення полку «Київ», під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області, блокували спробу постачання алкоголю до району проведення ООС.

На блокпості «Долина», що розташований на кордоні Харківської та Донецької областей, затримано вантажний автомобіль «DAF», в якому було 12 600 пляшок горілчаних та кон’ячних напоїв в асортименті з ознаками фальсифікації.

Всю партію підакцизних товарів на орієнтовну суму 1,3 млн. грн. та транспортний засіб вартістю 720 тис.грн. описано та вилучено з незаконного обігу.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення організаторів незаконного перевезення та кола отримувачів товарів.

Источник: sfs.gov.ua

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