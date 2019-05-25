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В районе аэропорта Одессы прошел смерч (ВИДЕО)
Днем 23 мая одесситы могли наблюдать смерч высотой около сотни метров на территории международного аэропорта Одесса.
Видеоролик с необычным природным явлением опубликовал одессит Евгений Синявин.
Сначала смерч высотой более сотни метров возник на поле на территории аэропорта, затем переместился на взлетную полосу. Через несколько минут смерч ослабел и оторвался от поверхности земли, исчезнув в тучах.
Источник: uc.od.ua
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