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В районе аэропорта посреди улицы нашли два трупа

В районе аэропорта посреди улицы нашли два трупа

Сегодня в Слободской отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Ромашкина девушка обнаружила тела двух человек.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на месте происшествия полицейские установили личности погибших. Ими оказались 39-летний мужчина и 38-летняя женщина. Возле них правоохранители нашли медицинские шприцы.

Тела мужчины и женщины без видимых следов насильственной смерти направлены в морг.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Агентство Телевидения Новости

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