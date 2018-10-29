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В районе улицы Одесской мужчину сбил трамвай (ОБНОВЛЕНО)
Авария произошла сегодня в 9-35 на проспекте Героев Сталинграда-8/1 - трамвай 8 маршрута сбил мужчину.
По информации пресс-службы патрульной полиции, пешеход с места аварии был доставлен в больницу.
Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пострадавшему 60 лет и после оказания медпомощи (мужчина получил рассечение брови и ушибы) он отправился домой.
Информация о происшествии внесена в ЕРДР.
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