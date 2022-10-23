В ракетних ударах РФ застосовує ракети випуску 2022 року

Це говорить, з одного боку, що накопичені запаси високоточної зброї противник вже витратив.

Але РФ продовжує виробляти нове високоточне озброєння різних типів, і по мірі накопичення завдає нових ударів. Тобто припинення атак через повну витрату ракет не відбудеться. На жаль, ворог тривалий час готувався до війни, і саме тому забезпечив замкнутий цикл виробництва снарядів, ракет та мін, що дозволяє утримувати перевагу у засобах ураження усіх типів.

Очевидно, зараз РФ докладає усіх зусиль щоб більш ти виробництва ракет, снарядів та мін за рахунок комплектуючих, які виробляються в країнах, де нема санкцій проти Росії. І без сумнівів, знайти необхідні рішення противник зможе, сучасні технології розповсюджені і у недемократичних країнах.

Тому для перемоги нам треба концентрувати зусилля на досягненні парітету у засобах ураження, та у системах, які пришвидшують реагування та точність цілевказання.

Не можна чекати, що наші потреби в боєприпасах повністю закриють краіни НАТО, нам треба багато бк. Треба оборонне планування, визначення стратегії та тактики, які б будувались на досягненні якісної переваги над противником.

За допомоги НАТО та завдяки доступу до західних технологій у нас є усі можливості для досягненні парітету з РФ у деяких ключових видах озброєнь. Іншого шляху у нас нема. (с) Юрій Бутусов

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/22382

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