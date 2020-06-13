В разгар пандемии COVID-19 в «ЛДНР» спешно готовятся к «путинскому» параду

То, что проведение «парада победы» в «ЛНР» и «ДНР» назначено на 24 июня, фактически вслед за переносом парада в Москве, еще одно доказательство полного контроля и управляемости псевдореспублик из Москвы. Не успевает Москва крякнуть, как тут же за ними повторяют попугайчики из «ЛНР» и «ДНР», пишет Телеграмм-канал «Вольнодумец».

Когда коронавирус уже бушевал в столице РФ, Путин упорно говорил: «Парад будет 9 мая, как и положено!» А за ним сразу же «двое из ларца»: Пасечник и Пушилин: «мы будем проводить парад! У нас коронавируса нет!» Ну нет, так нет. Проводите.

Вот когда после репетиции парада в РФ количество заболевших солдат COVID-19 превысило 50%, и ежедневно выявляли около 10 тысяч заболевших, Путин решил перенести парад чуть ли ни на осень, 2-3 сентября. «ЛНР» и «ДНР» бодро закричали: «мудрое решение. Мы тоже переносим!»

Но в российских СМИ весьма осторожно, но настойчиво стали писать, что вообще-то 2-3 сентября – годовщина бесславной операции российских спецслужб в Беслане, в результате чего погибло 333 человека, включая детей, их родственников, учителей и спасателей. Какой тут парад, если – траур?

Во всем мире пандемия потихоньку начала отступать. И тут Путин прозрел новой датой, совпадающей с исторической датой парада 24 июня 1945 года в честь победы над Германией. «ЛНР» и «ДНР», как попугаи, сразу же повторили. Путин объявил этот день не рабочим. Ну надо же как-то подымать упавший авторитет, хотя бы какими-то подачками для людей. И это же повторяют «ЛДНР».

В РФ за последние сутки выявлено 8779 новых случаев заболевания на COVID-19. О «правдивости» официальной российской статистики по COVID-19 уже много писали. Достаточно одной фразы ВОЗ по этому поводу, заявившей, что «статистика по России очень сложна для понимания». При этом ВОЗ обратила внимание на то, что «для такого количества населения, смертность людей от COVID-19 крайне низка», 6532 чел. Ну, как говориться, Москве виднее.

Хотя несколько российских экспертов еще раньше заявляли, что смертность в РФ от COVID-19 занижена процентов на 70! Может поэтому и в «ДНР» коронавируса почти нет?

Спешная подготовка к параду в «ЛДНР», как и сам парад в условиях пандемии COVID-19 на оккупированных территориях и открытия границы с РФ, где вирус еще бушует во всю силу, даст новую волну заболеваний, как раз на конец июня – начало июля с.г.

Как бы в «ЛДНР» не скрывали проблемы «положительной статистикой», люди на оккупированных территориях все видят своими глазами. Они рассказывают, как умирают их родные и знакомые с диагнозами «пневмония, грипп, туберкулез», но лечившихся в закрытых инфекционных отделениях. Как соседей хоронят по ночам без родственников неизвестные люди в костюмах химической защиты и с большими мерами предосторожности.

Нужно ли нам в условиях устойчивого распространения вируса, с распростертыми объятиями встречать тех, кто радостно встречал «русский мир», получил российский паспорт и мечтает жить в России? Наверное, стоит принимать взвешенные решения, не исходя из непростой эпидемиологической ситуации, а скорее, из наличия навязчивой идеи Кремля присоединить Украину к «ЛДНР».

Так, а зачем такая срочность в параде, если в РФ продолжают ежедневно фиксировать около 10 тысяч заболевших на COVID-19? Перед обнулением сроков, не имеющему успехов Путину, нужно продемонстрировать свое величие. Из «успехов» – Крым. На параде 24 июня 1945 года Сталин был правителем, который выиграл войну и расширил территорию империи, превратив пол-Европы в советскую вотчину.

Крым — это тоже победа, хоть и промежуточная. Полная победа – это вся Украина. Поэтому парад нужен Путину для подтверждения своего личного величия и бессменности, как руководителя — «собирателя земель».

Источник: sprotyv.info

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