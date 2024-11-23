В разведке назвали численность оккупационной группировки рф в Украине

По данным украинской разведки, сухопутная часть российской группировки, участвующей в боевых действиях против Украины, составляет почти 580 тысяч российских военнослужащих, с учетом Курской области.

Кроме того, на сегодняшний день на временно оккупированных территориях Украины развернута группировка войск Росгвардии в количестве почти 35 тысяч военнослужащих.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46040

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