Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:25
Просмотров: 181

В реке нашли тело женщины, пропавшей полгода назад

В реке нашли тело женщины, пропавшей полгода назад

В Купянском  районе в реке обнаружили тело местной жительницы, пропавшей полгода назад.

Как сообщили в пресс-службе Купянского РО ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 июня спасателям поступила информация о том, что в воде русла реки Оскол в пгт. Купянск-Узловой вблизи железнодорожного моста через реку обнаружено тело человека без признаков жизни.

Прибывшие на место спасатели с помощью спасательной веревки и лодок на берег реки достали тело женщины.

При этом спасателям пришлось применить костюмы химзащиты  и аппараты на сжатом воздухе, поскольку тело погибшей имело признаки сильного разложения.

По предварительной информации, погибшая -  местная жительница пгт. Купянск-Узловой, которая ориентировочно полгода назад вышла из дома и исчезла.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 