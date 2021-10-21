В результате пожара погибла харьковчанка

В Холодногорском районе произошел масштабный пожар: на кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как пламя буквально вырывается из окна. По вызову оперативно выехали спасатели, которые выяснили, что возгорание произошло на балконе из-за короткого замыкания проводов.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що вогнем охоплено балкон на другому поверсі. Крім того, полумя поширилося на кімнату цієї квартири, а також на балкон третього поверху.

Густой дым быстро распространился по подъезду, поэтому было принято решение немедленно эвакуировать жителей дома из дымовой ловушки. В результате, спасатели вывели на свежий воздух 12 человек, никто из них не пострадал. Пламя быстро потушили. А уже сегодня, в этом же районе, произошел еще один пожар, который закончился трагическими последствиями. В одном из помещений многоквартирного дома произошло возгорание, огонь начал быстро распространяться. Вероятно, из-за отравления дымом, из горящего помещения не смогла выбраться 38-летняя женщина.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Було встановлено, що на другому поверсі у квартирі горять домашні речі, меблі та ліжко. Під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло жінки 1983 року народження.

Пожар произошел около 3 ночи, вспоминает Константин, который живет на третьем этаже. Рассказывает, что проснулся от едкого запаха дыма. Он вместе с семьей начал быстро собирать документы и деньги в портфель, чтобы покинуть здание. Для того, чтобы это сделать, им пришлось намотать на лицо влажные полотенца, потому что дым просто выедал глаза.

Константин, житель дома

Открываю двери, а там просто стена дыма, еще больше, чем в квартире. И получается мы выходим на улицу, буквально через 5 минут приезжают пожарные, скорая. Ну, и начинают тушить. Там погибшие, все кричат вокруг, очень грустно.

Полностью потушить пожар удалось через 2 часа. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости