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В результате вражеских обстрелов на Харьковщине вспыхнуло три пожара
Пожары, вызванные обстрелами, произошли в Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах области.
Горели крыша двухэтажного жилого дома, жилой дом и гараж, сообщили в оперативной сводке на утро 5 июля ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, в 15:25 спасатели привлекались для тушения пожара в двухэтажном многоквартирном доме в с. Нефтяников Изюмского района. Площадь пожара составляла около 1000 кв. В 18:00 пожар был ликвидирован.
Источник: objectiv.tv
Автор: Нина Новикова