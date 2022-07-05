В результате вражеских обстрелов на Харьковщине вспыхнуло три пожара

Пожары, вызванные обстрелами, произошли в Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах области.

Горели крыша двухэтажного жилого дома, жилой дом и гараж, сообщили в оперативной сводке на утро 5 июля ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 15:25 спасатели привлекались для тушения пожара в двухэтажном многоквартирном доме в с. Нефтяников Изюмского района. Площадь пожара составляла около 1000 кв. В 18:00 пожар был ликвидирован.

Источник: objectiv.tv

Автор: Нина Новикова

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