В РФ мужчина погиб, убегая от спасателей

Сейчас следователи опрашивают очевидцев

В Ханты-Мансийске мужчина, убегая от сотрудников МЧС, упал с конструкции автомобильного моста «Красный дракон». Об этом сообщает telegram-канал MDK.

На кадрах опубликованного на канале видео запечатлено, как мужчина висит на конструкции моста, держась руками за перекладину. По видеозаписи непонятно, передвигался он по конструкции или пытался залезть на балку вместе с ногами. В какой-то момент мужчина сорвался и упал на дорогу.

Согласно информации на сайте СУ СКР по ХМАО-Югре, инцидент произошел утром 19 мая. Сорвавшийся с моста 26-летний мужчина скончался. «По данному факту следователем проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении. Сейчас следствие опрашивает очевидцев.

В пресс-службе ГУ МЧС по Югре пояснили, что погибший, который мог быть в состоянии алкогольного опьянения, залез на самую высокую арку моста и пытался спрыгнуть вниз. «В беседу со специалистами он вступил, но при этом постоянно высказывал оскорбления и на просьбы спуститься с моста отвечал отказом», — говорится в сообщении пресс-службы. Спасатели развернули автоколенчатый подъемник для спасения мужчины, но он решил решил перейти на другую сторону моста и спрыгнуть вниз. Переговоры с сотрудниками МЧС и психологами ни к чему не привели, и молодой человек, повиснув на балке моста, не смог забраться обратно и сорвался.

Источник: ura.news

Автор: Анастасия Шипицина

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