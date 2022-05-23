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В рф начался массовый вывоз трупов “освободителей”

В рф начался массовый вывоз трупов “освободителей”

С 20 мая с.г. начался массовый вывоз тел погибших в «спецоперации» в Украине военнослужащих рф из моргов (холодильных установок) городов Южного региона российской федерации.

Об этом сообщает Роман Цимбалюк.

К вывозу будут задействованы самолеты военно-транспортной авиации рф, которые буду доставлять тела во все уголки российской федерации. Сообщается, что количество трупов будет настолько велико, что россия на несколько дней превратиться в одну большую похоронную церемонию.

На такой шаг командование рф пошло в связи с переполнением моргов (холодильных установок) городов Южного региона российской федерации и освобождением мест для новых погибших военнослужащих рф в «спецоперации» в Украине.

Источник: sprotyv.info

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