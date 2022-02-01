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В РФ передумали уничтожать санкционные продукты: кому достанутся деликатесы

В РФ передумали уничтожать санкционные продукты: кому достанутся деликатесы

В Госдуму внесут законопроект, запрещающий уничтожение санкционки. Там объясняют это тем, что «пригодные для употребления пищевые продукты, конфискованные или изъятые из обращения, ежегодно уничтожаются десятками тысяч тонн, что вызывает серьезное социальное напряжение среди граждан», пишет Telegram-канал «Подъем».

По мнению депутатов, уничтожение еды не улучшает имидж власти особенно «в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания». Поэтому в целях социального расслабления граждан все конфискованные яблоки, пармезаны, хамоны и проч. предлагается использовать по прямому назначению.

Как именно предлагается распределять продукты — не указывается, однако в законопроекте есть пометка, что конфискованная санкционка будет использоваться «для государственных и муниципальных нужд».

Источник: sprotyv.info

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