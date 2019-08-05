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В РФ под Красноярском горит склад боеприпасов: людей эвакуируют
Под Красноярском в деревне Каменка загорелся склад боеприпасов.
По информации очевидцев в соцсетях, за несколько километров от объекта пожара слышны взрывы.
По информации информированного источника агентства, в больницу Назарово были доставлены два человека.
«Еще двоим медицинская помощь оказана на месте. Среди пострадавших – ребенок», - сказал собеседник агентства.
Сейчас жителей населенного пункта на автобусах эвакуируют спасатели, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ачинского района края.
"Идет эвакуация населения, на месте работают все спецслужбы", - сказал дежурный ЕДДС.
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