В РФ под Красноярском горит склад боеприпасов: людей эвакуируют

Под Красноярском в деревне Каменка загорелся склад боеприпасов.

По информации очевидцев в соцсетях, за несколько километров от объекта пожара слышны взрывы.

По информации информированного источника агентства, в больницу Назарово были доставлены два человека.

«Еще двоим медицинская помощь оказана на месте. Среди пострадавших – ребенок», - сказал собеседник агентства.

Сейчас жителей населенного пункта на автобусах эвакуируют спасатели, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ачинского района края.

"Идет эвакуация населения, на месте работают все спецслужбы", - сказал дежурный ЕДДС.

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