В РФ под Наро-Фоминском замечен очередной эшелон с военной техникой, снятой с хранения и направленной в Украину

Как сообщалось ранее, в отличие от устаревших Т-62, которые армия РФ везет из оккупированного Крыма в Херсонскую и Запорожскую области (https://t.me/u_now/50510), на этих платформах знатнейшие танки Т-80.

О снятии с баз хранения Т-80 было известно месяц назад. В частности, в конце апреля стало известно, что с 225-й базы хранения и ремонта военной техники Центрального военного округа армии РФ было снято около 100 машин.

Также следует отметить, что эти машины поставляются в виде «как есть», то есть без каких-либо модернизаций, вроде тепловизионных прицелов, новой динамической защиты и новых средств связи. То есть, остаются на технологическом уровне 80-х годов.

Источник: https://t.me/u_now/50744

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