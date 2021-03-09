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В РФ подтвердили крушение вертолета наемников ЧВК «Вагнер» в ЦАР: подробности

В РФ подтвердили крушение вертолета наемников ЧВК «Вагнер» в ЦАР: подробности

Российские журналисты подтвердили крушение вертолета ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике. Инцидент произошел еще 27 февраля, пишет Telegram-канал «Авиадиспетчер».

Тогда многоцелевой вертолет SA341 Gazelle, управляемый российским наемником, совершил жесткую посадку неподалеку от столицы префектуры Уам-Пенде г. Бозум. На место крушения оперативно прибыли российские наемники и эвакуировали пилота и перевозившегося им раненого. После этого летательный аппарат был сожжен.

До сих пор информация об участии в ЧП россиян оставалась неподтвержденной, однако на российском телевидении вышел сюжет об участии россиян в конфликте в ЦАР. В нем повествуется не об официально присутствующих в стране военных инструкторах, а о наемниках, которые в сюжете стыдливо именуются «российскими специалистами».

«Специалисты» выполняют боевые задачи в ЦАР, но ни один из них не назван по имени и лишь одного показали с открытым лицом. В общем, как обычно.

Источник: sprotyv.info

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