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В РФ после вакцинации «Спутником V» умерла целая семья: подробности

В РФ после вакцинации «Спутником V» умерла целая семья: подробности

В Краснодарском крае Российской Федерации отец, мать и бабушка 13-летней школьницы были госпитализированы и умерли вскоре после вакцинации Спутником V. Все трое имели основания для медицинского отвода от прививки — страдали от сахарного диабета, сообщает российское издание «МК».

Опеку над ставшей сиротой девочкой в срочном порядке оформила тетя. Дедушка школьницы остается в больнице в тяжелом состоянии, бабушка по отцовской линии тоже госпитализирована.

В пресс-службе кубанской администрации заявили, что до завершения проверки Росздравнадзора делать какие-либо выводы преждевременно: «Мы сами ждем результатов».

Тетя сироты рассказала, что родственники вакцинировались в один день. Она подчеркнула, что у всех был медотвод по диабету, двое были на диализе, а матери школьницы предстояла плановая операция. По словам женщины, родственницу отказались оперировать без предварительной вакцинации от COVID-19.

Собеседница издания рассказала, что первой после прививки стало плохо матери школьницы, затем госпитализировали бабушку, ее мать. Третьим в больницу попал отец. Мужчине было 37 лет, его супруге — 36, бабушке — 58.

Источник: sprotyv.info

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