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В рф потерпел крушение грузовой состав: ФСБ оцепили место аварии. ФОТО
Ликвидация завалов из-за схода грузового состава все еще продолжается: по неофициальной информации из московского оперштаба, в составе были вагоны с взрывчатыми материалами.
Об этом пишет российский Телеграм-канал.
Место аварии по-прежнему оцеплено военными, работает ФСБ и минеры. Железнодорожникам разгребать завалы не дают, пока не перегрузят весь этот груз.
По предварительным данным, вагоны были перегружены сверх нормы.
Источник: sprotyv.info