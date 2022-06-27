В рф потерпел крушение грузовой состав: ФСБ оцепили место аварии. ФОТО

Ликвидация завалов из-за схода грузового состава все еще продолжается: по неофициальной информации из московского оперштаба, в составе были вагоны с взрывчатыми материалами.

Об этом пишет российский Телеграм-канал.

Место аварии по-прежнему оцеплено военными, работает ФСБ и минеры. Железнодорожникам разгребать завалы не дают, пока не перегрузят весь этот груз.

По предварительным данным, вагоны были перегружены сверх нормы.

Источник: sprotyv.info

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