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В рф потерпел крушение грузовой состав: ФСБ оцепили место аварии. ФОТО

Ликвидация завалов из-за схода грузового состава все еще продолжается: по неофициальной информации из московского оперштаба, в составе были вагоны с взрывчатыми материалами.

Об этом пишет российский Телеграм-канал.

Место аварии по-прежнему оцеплено военными, работает ФСБ и минеры. Железнодорожникам разгребать завалы не дают, пока не перегрузят весь этот груз.

По предварительным данным, вагоны были перегружены сверх нормы.

В рф потерпел крушение грузовой состав: ФСБ оцепили место аварии. ФОТО

В рф потерпел крушение грузовой состав: ФСБ оцепили место аварии. ФОТО

В рф потерпел крушение грузовой состав: ФСБ оцепили место аварии. ФОТО

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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