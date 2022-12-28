В рф просять жертвувати “другій армії світу” старі труси та шкарпетки

Росіяни, які продовжують вважати свою армію “другою у світі”, організовують для її потреб збори старої білизни та шкарпеток. Як повідомляють організатори, в багатьох окупантів, які вирушили воювати в Україну — постійні проблеми із забезпеченням, особливо в період зміни сезону.

Через це “волонтери” просять росіян надсилати стару білизну, шкарпетки та інші речі, які вони потім зашиють, поперуть і відправлять рашистам на передову.

“Прошу, якщо у вас є речі, якими ви не користуєтеся, або які вам не шкода, передати нам, ми їх наскільки можна відновимо і відправимо нашим бійцям. Це можуть бути старі, рвані, брудні, не обов’язково з одного комплекту”, — йдеться у повідомленні організаторів збору.

Подайте рваные трусы на нужды фтарой армии мира!

Джерело: sprotyv.info

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