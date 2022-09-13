В рф самоликвидировался очередной топ-менеджер

Возле острова Русский погиб топ-менеджер корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Он выпал с корабля во время прогулки по морю.

Это произошло вечером 10 сентября, когда Иван Печорин с компанией друзей отправился на прогулочную поездку на катере.

По одной из версий, топ-менеджер сел на декоративный забор, несмотря на просьбы капитана этого не делать, и вывалился, когда судно качнулось.

Тело нашли только через два дня, его прибило к берегу мыса Старицкого на острове Русский.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/2647

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