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В рф самоликвидировался очередной топ-менеджер

В рф самоликвидировался очередной топ-менеджер

Возле острова Русский погиб топ-менеджер корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Он выпал с корабля во время прогулки по морю.

Это произошло вечером 10 сентября, когда Иван Печорин с компанией друзей отправился на прогулочную поездку на катере.

По одной из версий, топ-менеджер сел на декоративный забор, несмотря на просьбы капитана этого не делать, и вывалился, когда судно качнулось.

Тело нашли только через два дня, его прибило к берегу мыса Старицкого на острове Русский.

#самоубийство #россия

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2647

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Темы: росія

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