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В РФ требуют от "Википедии" удалить статьи о боях за Харьков и применении фосфорных бомб

В РФ требуют от Википедии удалить статьи о боях за Харьков и применении фосфорных бомб

Роскомнадзор требует от "Википедии" удалить статьи "Бои за Харьков (2022)" и "Использование фосфорных бомб в период вторжения России в Украину". Об этом сообщается в разделе интернет-энциклопедии со списком запрещенных в России страниц.

Также указано, что данные статьи Генеральная прокуратура РФ внесла в российский Реестр информации, распространяемой с нарушением закона. В частности, правоохранительные органы страны-агрессора считают, что эти материалы содержат "недостоверные сведения о жертвах среди мирного населения", "атаках на гражданские объекты", а также якобы ложную информацию о гибели российских военных.

Уточняется, что статьи должны быть удалены в течение суток.

Ранее в список запрещенных в России страниц также попали две англоязычные статьи о "рашизме" и полномасштабном российском вторжении в Украину, а также русскоязычные статьи о битвах за Киев, резне в Буче, обстреле больницы в Мариуполе, разрушении Мариупольского театра, военных преступлениях России во время полномасштабной войны в Украине и так далее.

Источник: focus.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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