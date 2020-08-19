В РФ ветераны МВД во время браконьерской охоты расстреляли автомобиль с бойцами Росгвардии

В субботу, 15 августа в Сысертском районе Свердловской области проходил плановый рейд охотничьей инспекции совместно с сотрудниками СОБРа из Росгвардии. Около 9 вечера «ревизоры» попытались поверить документы у вооруженных людей, предположительно браконьеров. Неизвестные отказались, отошли в лес и с расстояния примерно 100 метров обстреляли проверяющих, сообщают росСМИ.

В результате сгорел УАЗ департамента по охране животного мира Свердловской области.

Вскоре полиция задержала семерых вооруженных людей, местных жителей.

Двое из них оказались ветеранами МВД, служившими во вневедомственной охране, которая сейчас относится к Росгвардии.

Охотникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: sprotyv.info

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