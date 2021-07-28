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В РФ возрождают карательную психиатрию: иркутского активиста приговорили к принудительному лечению

В РФ возрождают карательную психиатрию: иркутского активиста приговорили к принудительному лечению

1-й Восточный окружной военный суд в г. Хабаровске РФ приговорил к принудительному лечению иркутского активиста Дмитрия Надеина по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) из-за поста в соцсети «ВКонтакте» о взрыве в архангельском УФСБ.

Об этом сообщается в российских СМИ.

По версии следствия, «желая публично заявить о признании идеологии и практики терроризма правильными», Надеин опубликовал комментарии в поддержку 17-летнего Михаила Жлобицкого, который осенью 2018 года взорвал в здании архангельского УФСБ самодельную бомбу. Надеин выложил новость о Жлобицком и добавил к ней комментарий о сотрудниках ФСБ.

С февраля активист находится под стражей. В июне его этапировали в Хабаровск. Адвокат Дмитрий Ефремов утверждал, что это произошло из-за ошибки сотрудников СИЗО.

После того как Михаил Жлобицкий взорвал в здании ФСБ самодельную бомбу, на нескольких человек по всей России были заведены уголовные дела за оправдание терроризма. В частности, анархистку Екатерину Муранову из Медвежьегорска признали виновной из-за «поддерживающего» комментария в соцсети «ВКонтакте» и назначили штраф в 350 тысяч рублей. Журналистку Светлану Прокопьеву в Пскове по обвинению в оправдании терроризма приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей.

В феврале 2020 года самарский фотограф Руслан Бадартдинов направил жалобу в ЕСПЧ на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение со стороны сотрудников ФСБ. По его словам, в апреле 2019 года силовики пришли к нему в квартиру с обыском из-за того, что он общался с Михаилом Жлобицким, устроившим взрыв в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года.

В октябре 2020 года суд в Архангельске признал виновным и приговорил отца четырех детей Олега Немцева к штрафу в 350 тысяч рублей за оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). По версии следствия, он, комментируя в городском паблике самоподрыв в архангельском ФСБ 17-летнего Михаила Жлобицкого, «публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными».

На 350 тысяч рублей суд в Мурманске оштрафовал Владимира Бобошина из-за комментариев в соцсети «ВКонтакте» о взрыве в архангельском УФСБ. Мужчину также обвинили в оправдании терроризма.

Источник: sprotyv.info

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Темы: россия, суд

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