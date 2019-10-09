Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:11
Просмотров: 79

В РФ зафиксировали взрыв климатической «бомбы»

В РФ зафиксировали взрыв климатической «бомбы»

Ученые Томского политехнического университета зафиксировали рекордный выброс метана в Восточно-Сибирском море, который был высвобожден тающей подводной мерзлотой.

Об этом сообщается в пресс-релизе, передает «Лента.ру».

Выброс парникового газа был обнаружен в ходе экспедиции на борту судна «Академик М. Келдыш», цель которой — выявление биогеохимических и экологических последствий таяния подводной мерзлоты из-за глобального потепления. Специалисты провели обследование акватории и дна у острова Беннета в составе архипелага Новосибирские острова, а также на участке моря, где выявлялись газовые фонтаны (сипы). Сипы являются результатом разрушения подводной мерзлоты и последующего выброса метана.

Исследователи выявили резкое увеличение концентрации метана в атмосферном воздухе, превысившей среднепланетарные значения в 6-7 раз (до 16 частей на миллион). С помощью сейсмоакустического оборудования удалось определить координаты мощного сипа. Ученые также наблюдали прорыв парниковых газов визуально: сип представлял собой тысячи пузырьковых нитей, которые протянулись с глубины моря на поверхность, окрашивая темную воду в изумрудный цвет. По словам руководителя экспедиции Игоря Семилетова, член-корреспондента РАН, он впервые за 45 арктических экспедиций увидел сип такой мощности.

На следующий день выброс похожей силы был обнаружен на другом участке исследуемого района.

Ученые планируют продолжить исследования. В частности, они хотят изучить мегасипы в море Лаптевых.

Вечную мерзлоту можно рассматривать как климатическую бомбу замедленного действия. Она содержит огромное количество парниковых газов, которые способны усилить парниковый эффект. В то же время вечная мерзлота начинает деградировать из-за глобального потепления. В этом случае может сработать положительная обратная связь, которая усилит изменения климата.

Источник: golos.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Британия планирует запретить установку газовых котлов в новых домах с 2025 года
07.10.2019 10:27    172
Шварцнеггер подарил Грете Тунберг электромобиль Tesla
02.10.2019 10:14    167
На экофестивале научат жить без отходов
30.09.2019 07:39    178
Греція та Угорщина оголосили про припинення використання вугілля
29.09.2019 09:30    182
Харьков попал в рейтинг чистоты воздуха
28.09.2019 08:21    703
Грета Тунберг и поколение после Z
26.09.2019 08:46    147
16-летняя Грета Тунберг обвинила ООН в пустословии. Чем ответил климатический саммит?
26.09.2019 00:25    350
В Харькове домик для бездомных кошек оккупировали люди
24.09.2019 07:31    318
В ООН сделали громкое заявление об изменении климата в мире
24.09.2019 07:05    198
ООН: К 2100 году крупнейшие мегаполисы мира могут уйти под воду
23.09.2019 08:00    211
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 