В рф заявили, что оккупантов, которые находились в Запорожской области, «отравили распыленным с дронов американским ядом»
Роспропаганда распространяет цитату военного эксперта Игоря Никулина, который заявил, что отравившиеся 31 июля оккупанты были поражены органическим ядом «ботулотоксин-1».
«Яд вступает во взаимодействие с ацетилхолином, и в результате кислород не попадает в клетки. Долгое время это отравляющее вещество было на вооружении США, боеприпасы маркировались буквами XR», - заявил Никулин. «Скорее всего, его распыляли с помощью дронов», - добавил он.
Также пропагандоны намекают, что коллаборант Сальдо был отравлен таким же ядом.
Мы же не исключаем, что оккупанты потравились намародеренными консервами или воблой.
Ботулотоксин попадает в еду с частицами почвы, развивается без доступа воздуха в консервах из грибов, овощей, в вяленом мясе и рыбе.
Нужно быть внимательнее к тому, что берете в рот, господа рашисты.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/1390