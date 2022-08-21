В рф заявили, что оккупантов, которые находились в Запорожской области, «отравили распыленным с дронов американским ядом»

Роспропаганда распространяет цитату военного эксперта Игоря Никулина, который заявил, что отравившиеся 31 июля оккупанты были поражены органическим ядом «ботулотоксин-1».

«Яд вступает во взаимодействие с ацетилхолином, и в результате кислород не попадает в клетки. Долгое время это отравляющее вещество было на вооружении США, боеприпасы маркировались буквами XR», - заявил Никулин. «Скорее всего, его распыляли с помощью дронов», - добавил он.

Также пропагандоны намекают, что коллаборант Сальдо был отравлен таким же ядом.

Мы же не исключаем, что оккупанты потравились намародеренными консервами или воблой.

Ботулотоксин попадает в еду с частицами почвы, развивается без доступа воздуха в консервах из грибов, овощей, в вяленом мясе и рыбе.

Нужно быть внимательнее к тому, что берете в рот, господа рашисты.

#васильевка #отравление #оккупанты

Джерело: https://t.me/infosprotyv/1390

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